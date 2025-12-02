Polizei sucht Zeugen: Schüssen in Burgerladen, Täter noch auf der Flucht

Hamburg - Schüsse in der Hansestadt ! In der Gärtnerstraße fielen im Burgerladen "Burger Legends" am Montagabend plötzlich Schüsse. Ein 30-Jähriger wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

In Hamburg sind am Montagabend Schüsse in einem Burgerladen gefallen. © NEWS5 / René Schröder

Das bestätigte ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg auf Nachfrage von TAG24.

Im Stadtteil Hoheluft-West schoss ein Unbekannter auf einen Mitarbeiter des Burger-Restaurants und verletzte ihn dabei lebensgefährlich.

Seit Dienstagmittag sucht die Hamburger Polizei nach Zeugen.

Laut den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei fragte der Unbekannte den Restaurant-Mitarbeiter nach der Toilette.

Danach folgte eine kurze verbale Auseinandersetzung, woraufhin der Unbekannte eine Waffe zog und mehrfach auf die Beine des 30-jährigen Mitarbeiters schoss.

Anschließend flüchtete der Mann mit einer weiteren Person, die vor dem Restaurant wartete, zu Fuß in Richtung Wiesingerweg.

Die Polizei leitete sofort Fahndungsmaßnahmen ein: mehr als 20 Funkstreifenwagen, der Polizeihubschrauber "Libelle" und die Spezialeinheit für erschwerte Einsatzlagen (USE) suchten die Unbekannten. Allerdings ohne Erfolg, deswegen sucht die Polizei jetzt Zeugen.

Die beiden Unbekannten werden wie folgt von der Polizei beschrieben:

Erster Hauptverdächtiger:

männlich

schwarz

bekleidet mit einer schwarzen, knielangen Daunenjacke,

einer grauen Kapuze mit einer Basecap darunter und schwarz-grauen Schuhen

Zweite Person: