Polizeihündin "Boom" ertappt Einbrecher auf frischer Tat

Hamburg - Bereits am Freitagabend waren mehrere Einheiten der Polizei zu einem Bürogebäude in Hamburg – St. Georg geeilt, nachdem dort einen Einbruchsalarm ausgelöst worden war. Mit dabei war auch die Diensthündin "Boom", die schnell die Spur des Täters aufnahm.

Stolze Mitarbeiterin des Abends: Polizeihündin "Boom" schnappt Einbrecher auf frischer Tat. © Polizei Hamburg

Wie eine Polizeisprecherin am Montag mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 21.10 Uhr in der Straße "An der Alster". Ein Tatverdächtiger sollte in einem Bürokomplex eingebrochen sein.

Und tatsächlich spürte "Boom" nur wenige Minuten später einen 23-jährigen Mann am Tatort auf, den ihre menschlichen Kollegen zunächst festnahmen.

In seinen Taschen fanden die Beamten anschließend mutmaßliches Einbruchswerkzeug, Bargeld und "weitere Beweismittel", die den Verdacht, den richtigen Mann aufgespürt zu haben, erhärteten.

Der 23-Jährige sitzt derzeit im Untersuchungsgefängnis in Hamburg. "Die Entscheidung zum Erlass eines Haftbefehls durch einen Haftrichter steht derzeit noch aus", so die Sprecherin.