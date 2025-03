28.03.2025 06:43 Reizgas-Überfall auf Tankstelle: Täter auf der Flucht

Am Donnerstagabend ist die Aral Tankstelle am Schiffbeker Weg in Hamburg-Billstedt überfallen worden. Der Täter ist weiterhin flüchtig.

Von Madita Eggers

Hamburg - Am Donnerstagabend ist die Aral Tankstelle am Schiffbeker Weg in Hamburg-Billstedt überfallen worden. Die Täter sind weiterhin flüchtig. Die Einsatzkräfte sperrten das Gelände rund um die Aral Tankstelle weiträumig ab und suchten nach Spuren. © HamburgNews Wie ein Sprecher des Lagedienstes gegenüber TAG24 mitteilte, wurde die Polizei gegen 20.21 Uhr alarmiert. Demnach sollen drei Männer einen Mitarbeiter der Tankstelle mit Reizgas verletzt und mit einer Schusswaffe bedroht haben. Der leicht verletzte Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Täter entwendete unter anderem Bargeld und Zigarettenstangen, so der Sprecher weiter. Hamburg Crime Autofahrer flieht vor Kontrolle: Zwei Polizisten verletzt Nach unbestätigten Informationen eines Reporters vor Ort sollen die drei Männer mit Leihfahrrädern unterwegs gewesen und damit auch wieder geflüchtet sein. Die Täter sind nach Angaben der Polizei weiterhin flüchtig. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen am Donnerstagabend verliefen erfolglos.

Titelfoto: HamburgNews