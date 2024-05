Schüsse in Hamburger Park geben Rätsel auf: Zwei Schwerverletzte

Die Polizei war in Hamburg-Horn im Großeinsatz. © Lars Ebner

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag gegen 17.49 Uhr auf einer Grünfläche an der Straße Am Gojenboom im Stadtteil Horn, teilte die Polizei am Freitag mit.

Im Bereich einer Parkfläche kam es zum Streit zwischen mehreren Personen. Schließlich wurde geschossen, zwei Männer wurden getroffen und schwer verletzt. Unklar ist, ob es ein oder mehrere Täter waren.

Anschließend flohen alle Beteiligten von der Grünfläche. Teilweise nahmen sie ab dem Dunckersweg Taxis.

Die Polizei löste eine Großfahndung aus. Auf dem Hammer Steindamm konnte ein Taxi gestoppt werden, in dem vier Männer saßen.

Bei einem 21-Jährigen bemerkten die Beamten eine Schussverletzung am Rücken. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Es besteht keine Lebensgefahr.