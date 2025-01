06.01.2025 12:32 Schüsse in Hamburger Wohnung: 86-Jähriger feuert auf 38-Jährige!

Schüsse in einer Wohnung am Hamburger Hafen! Nach ersten Erkenntnissen soll ein Mann einer Frau in den Oberschenkel geschossen haben.

Von Madita Eggers

Hamburg - Schüsse in einer Wohnung am Hamburger Hafen! Nach ersten Erkenntnissen soll ein 86 Jahre alter Mann einer Frau (38) in den Oberschenkel geschossen haben. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot zu der Wohnung am Hamburger Hafen, in der mehrere Schüsse gefallen sein sollen. © HamburgNews Ein Sprecher der Polizei Hamburg bestätigte gegenüber TAG24 eine Auseinandersetzung kurz nach 11 Uhr in einer Wohnung in der Straße "Bei den Mühren". Eine Frau wurde dabei durch einen Schuss im Oberschenkel verletzt und musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach Angaben der Polizei kennen sich der Schütze und das Opfer. Ob es sich dabei um eine Beziehungstat handelte, konnte zunächst nicht bestätigt werden. Hamburg Crime Angst vor Angriffen in der Silvesternacht: Polizei appelliert an Hamburger Der Tatverdächtige wurde noch vor Ort festgenommen. Laut eines Reporters vor Ort musste die Wohnung von den Polizisten aufgebrochen werden, um die Frau zu befreien. Demnach seien zuvor auch noch mehrere Schüsse gefallen, dies bestätigte die Polizei jedoch nicht. Die Ermittlungen dauerten an, so der Sprecher weiter.

