Schwerer Bandendiebstahl: Mehrere Festnahmen nach Großrazzia in drei Bundesländern

Hamburg - Im Rahmen eines großangelegten, länderübergreifenden Polizeieinsatzes wurden am Dienstag mehrere Mitglieder einer mutmaßlichen Diebesbande in Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen festgenommen.

Spezialkräfte der USE am Dienstag vorm Harburger Polizeirevier. © Lenthe-Medien/Apelt

Wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte, konnten im Zuge der Durchsuchungen in mehreren Bundesländern zahlreiche Beweismittel sichergestellt und mehrere Haftbefehle vollstreckt werden.

Die Polizei geht davon aus, dass die festgenommenen Personen Teil einer organisierten Bande sind, die im Verdacht steht, schwere Diebstähle und Hehlerei begangen zu haben.

Nach Informationen des "Hamburger Abendblatts" soll bei dem Einsatz unter anderem ein 250.000 Euro teuren Porsche sichergestellt worden sein, der Anfang September aus einer Lagerhalle in Hamburg-Waltershof gestohlen wurde.