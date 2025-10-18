Selbe Zeit, selber Ort, unterschiedliche Fälle: Morddrohung und Angriff auf Polizeibeamte

Hamburg - In Hamburg -Heimfeld kam es innerhalb weniger Minuten zu zwei heiklen Einsätzen in der gleichen Straße. Bei drei Personen klickten die Handschellen.

Der verwirrte Mann ließ sich widerstandslos festnehmen. © Lenthe-Medien/Apelt

Wilde Minuten erlebten die Polizisten in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Konsul-Francke-Straße im Hamburger Stadtteil Heimfeld.

Um 0.17 Uhr rief ein verängstigter Mann die Beamten zur Hilfe, nachdem sein Nachbar ihm diverse Morddrohungen geschickt haben soll.

Die Polizei rückte mit einem größeren Kräfteaufgebot und Diensthunden an, da die verwirrte Person auch mit dem Einsatz von Messern gedroht habe, so ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg.

Der Mann öffnete beim Eintreffen der Polizei allerdings die Tür und ließ sich widerstandslos festnehmen. Er wurde einem Amtsarzt vorgeführt.

Weniger glimpflich lief es für die Polizisten ab, die ein paar Meter weiter um 0.28 Uhr zu einem Familienstreit gerufen wurden. Dort trafen die Einsatzkräfte im Hausflur auf eine ebenso verzweifelte wie alkoholisierte 20-Jährige.