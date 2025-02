Sex-Täter in Hamburg festgenommen: So jung ist der Verdächtige

Polizisten nahmen den Tatverdächtigen am Donnerstag fest. (Symbolbild) © sergeychayko/123RF

Es handelt sich dabei um 16-Jährigen, teilte die Polizei am Freitag mit. Eine Videoaufzeichnung führte die Ermittler des Landeskriminalamtes auf die Spur des deutschen Staatsangehörigen.

Am Donnerstag durchsuchten Polizisten die Wohnung des Jugendlichen. Dabei nahmen sie den 16-Jährigen fest. Zudem fanden sie Beweismittel und stellten sie sicher.

Mittlerweile erließ ein Richter einen Haftbefehl gegen den dringend Tatverdächtigen. Er befindet sich jetzt in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen zu der Tat dauern an. Sie ereignete sich am vergangenen Sonntag im Stadtteil Osdorf. Eine 24 Jahre alte Frau stieg gegen 20 Uhr aus ihrem Auto aus und ging zu ihrem Wohnhaus in der Straße Kroonhorst.

Ein Mann folgte ihr bis in das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses. Dort drückte er sie unvermittelt an eine Wand. Zudem soll er sie in mutmaßlich sexueller Absicht bedrängt haben.