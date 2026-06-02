Streit im Supermarkt eskaliert: Person stirbt durch Stichverletzungen

Hamburg - Tödliche Eskalation in Hamburg -Altona! Bei einem Streit in einem Supermarkt erlitt eine Person am Montagabend tödliche Stichverletzungen.

Beide Personen wurden von der Polizei noch am Tatort angetroffen. © NEWS5 / Fabian Höfig

Wie ein Polizeisprecher gegenüber TAG24 bestätigte, sind zwei Personen gegen 21.30 Uhr in einem Rewe-Markt in der Stresemannstraße in einen Streit geraten.

Im Verlauf der Auseinandersetzung erlitt eine Person durch einen spitzen Gegenstand mehrere Schnitt- und Stichverletzungen.

Beide Personen wurden von den anrückenden Einsatzkräften noch im Supermarkt angetroffen.

Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht und erlag dort seinen Verletzungen.

Der mutmaßliche Täter wurde vorläufig festgenommen.