14.04.2025 08:43 Tödlicher Sturz von Hochhaus: Wurde er vom Balkon geschubst?

In Hamburg ist in der Nacht zu Montag ein Mann von einem Balkon in den Tod gestürzt. Die Polizei ermittelt nun, ob er möglicherweise gestoßen wurde.

Von Patricia Bartos Hamburg - In Hamburg-Harburg ist ein Mann in der Nacht zu Montag vom Balkon eines Hochhauses in den Tod gestürzt. Die Polizei ermittelt nun, ob der Mann vom Balkon gestoßen wurde. © Lenthe-Medien André Lenthe Es gebe Hinweise auf ein Fremdverschulden, sagte ein Sprecher der Polizei. Demnach starb der Mann trotz Reanimationsversuchen noch vor Ort an seinen schweren Verletzungen. Alle Reanimationsversuche scheiterten, der junge Mann erlag noch am Tatort seinen Verletzungen. © Lenthe-Medien André Lenthe Die Spurensicherung war bis in die frühen Morgenstunden im Einsatz. © Lenthe-Medien André Lenthe In diesem Hochhaus ist der Mann zu Tode gestürzt. © Lenthe-Medien André Lenthe Eine Fahndung wurde eingeleitet. Angaben zu dem oder den Verdächtigen machte die Polizei nicht.

Titelfoto: Lenthe-Medien André Lenthe