17.04.2025 10:03 Trotz Verbot! Polizei findet bei Großkontrolle zahlreiche Waffen

Am Hamburger Hauptbahnhof wurden am Mittwoch mehr als 1000 Personen hinsichtlich des Waffenverbotes kontrolliert. Die Polizei fand dabei so einiges.

Von Robert Stoll

Hamburg - Eigentlich gilt am Hamburger Hauptbahnhof ein striktes Waffenverbot. Einige Personen nahmen das aber nicht ganz so genau, wie eine Kontrolle zeigte. Die Polizei kontrollierte am Mittwoch mehr als 1000 Personen am Hamburger Hauptbahnhof auf Waffen. © Lenthe-Medien/Müller Bei einer gemeinsamen Aktion von Bundespolizei, Polizei Hamburg, S-Bahn-Wache und DB-Sicherheit waren am Mittwoch zwischen 14 und 21 Uhr mehr als 1000 Personen am Hauptbahnhof durchsucht worden. Wie ein Sprecher am Donnerstag mitteilte, war die Aktion ein voller Erfolg. Ziel war es, das Mitführen von gefährlichen Gegenständen zu unterbinden und die Botschaft zu vermitteln, dass Waffen im Bahnverkehr nichts zu suchen haben. Die Einsatzkräfte wurden bei den Kontrollen auch fündig. So wurden 15 Messer, ein Pfefferspray, ein Totschläger, ein Schlagring, ein Schlaghandschuh und zwei Multi-Tool-Werkzeuge sichergestellt. Hamburg Crime Nach bedrohlichen Nachrichten: Psychisch auffälliger Mann noch immer auf der Flucht Eine Person verstieß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Bei der Kontrolle wurden zahlreiche Waffen sichergestellt. © Fotomontage: Bundespolizeiinspektion Hamburg (2) Die Bundespolizeiinspektion und Polizei kündigten bereits an, weitere Aktionen durchzuführen, um Verstöße gegen das Waffenverbot am Hauptbahnhof zu ahnden.

