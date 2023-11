12.11.2023 15:23 1.121 Vier Verletzte! Auto rast bei illegalem Rennen in den Gegenverkehr

Bei einem illegalen Autorennen in Hamburg-Harburg sind am Sonntagnachmittag vier Personen, darunter auch in Kind, zum Teil schwerst verletzt worden.

Von Robert Stoll

Hamburg - Großeinsatz in Harburg! Im Hamburger Süden haben sich am Sonntagnachmittag zwei Autos ein illegales Straßenrennen geliefert und dabei einen Unfall verursacht. Vier Personen, darunter ein Kind, wurden zum Teil schwer verletzt. Bei einem illegalen Straßenrennen im Hamburg-Harburg geriet ein Auto in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen. © Lenthe-Medien Wie ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums auf TAG24-Nachfrage erklärte, waren nach ersten Erkenntnissen und Zeugenaussagen zwei Wagen über die Wilstorfer Straße in Richtung Harburg gebrettert. Dabei geriet eines der Fahrzeuge in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Dabei wurden insgesamt vier Menschen, darunter nach TAG24-Informationen auch ein Kind, zum Teil schwerst verletzt. Die Wilstorfer Straße ist rund um die Unfallstelle abgesperrt, es kommt laut Polizei zu Verkehrsbehinderungen. Der zweite am Straßenrennen beteiligten Wagen ist aktuell noch auf der Flucht.

