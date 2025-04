Zoll stellt mehrere Hunderttausend Euro und kiloweise Drogen und Dopingmittel sicher

Hamburg - Großer Schlag gegen die Doping- und Drogen -Mafia! Der Zoll hat in Hamburg und mehreren Bundesländern mehr als 71.000 verschiedene Substanzen im Wert von mehr 165.000 Euro sowie Drogen und Geld im Wert von rund 342.000 Euro sichergestellt.

Der Zoll stellte am Donnerstag den Fund von Dopingmitteln der Öffentlichkeit vor. © Zollfahndungsamt Hamburg

Wie ein Sprecher am Donnerstag mitteilte, stellten die Beamten bei einem Einsatz Ende März in Hamburg, Schleswig-Holstein und Sachsen circa 189.000 Euro Bargeld, 470 Gramm MDMA, 420 Gramm Ecstasytabletten, 47 Gramm Kokain, 1,8 Liter Liquid Ecstasy, Gold im Wert von ca. 47.000 Euro, eine Rolex, teure Markenkleidung, zwei Fahrzeuge im Gesamtwert von etwa 90.000 Euro und Blankorezepte bzw. gefälschte Privatrezepte sicher.

Bei dem Einsatz mit knapp 200 Kräften wurden 16 Objekte in den verschiedenen Bundesländern durchsucht. Am Donnerstag wurden die sichergestellten Beweismittel vom Zoll in Hamburg vorgestellt.

Eine zurückliegende Festnahme eines mutmaßlichen Dealers führte die Ermittler zu seinen Auftraggebern. Die Gruppe bestand letztlich aus drei Brüdern, die einen deutschlandweiten Versandhandel betrieben hatten. Die Betäubungs- und Dopingmittel wurden per Post gegen Bargeld verschickt.

Nachweislich verkaufte die Gruppe in den Monaten vor der Festnahme mehrere Kilogramm Kokain. Nun konnten die Fahnder die illegalen Geschäfte stoppen.