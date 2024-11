Darum stehen Kinder hier Schlange: "Absolutes Highlight" mitten in Barmbek

Hamburg - Zwei Monate nach Eröffnung hat sich der neue Skatepark am nördlichen Gleisbogen unter der Hochbahnbrücke in Barmbek zu einem "absolutes Highlight im Quartier" entwickelt. Ein Eindruck, den das Bezirksamt-Nord mit den Anwohnern teilt. Nicht selten bilden sich gerade am Wochenende Schlangen von Kindern und Jugendlichen, die mit ihren Rollern, Skatebords und Inlineskates geduldig warten, bis sie an der Reihe sind.