Der beste Burgerladen in Hamburg? Marc Terenzi weiht neuen "Place to be" der Stadt ein

Von Madita Eggers

Hamburg – Eingeheizt durch Star-Gast Marc Terenzi (44) wurden am Mittwochabend die Burger vom neu eröffneten "HOB'S Hut of Burger" in der Hamburger Europa-Passage gefeiert. Laut Centermanager Jörg Harengerd "echte Kracher", die man probiert haben muss. Gastronom und Gründer Zulfikar Hussain verriet im Gespräch mit TAG24, was seine Burger so besonders macht.

Gastronom und Gründer Zulfikar Hussain vor einem der Bilder des Künstlers Saifudeen Dag, die aktuell im "Hut of Burger" in der Europa Passage ausgestellt sind. © Madite Eggers/TAG24 "Ich bin schon seit meiner Kindheit verrückt nach Burgern und habe mich irgendwann mal dazu entschlossen, den Leuten einen Burger anzubieten, der genau meinen Wünschen und Vorstellungen entspricht." Dafür habe er alle seine Freunde regelmäßig zu Burger-Abenden eingeladen. Diese waren es dann auch, die ihn dazu drängten, einen eigenen Laden zu eröffnen. Gestartet hat Hussain dann mit einem Foodtruck in Stuttgart, besser gesagt mit einer Burger-Hütte (daher der Name "Hut of Burger), die der studierte Architekt um einen Imbisswagen drum herum gebaut hat. "Wir wollten das alles ein bisschen wohnlicher gestalten", so Hussain. Dasselbe Konzept - mit viel Holz und vielen Farben - prägt auch die 180-Quadratmeter-Restaurantfläche in Hamburg. Vor allem sticht aber Kunst ins Auge. Sei es eine Säule beklebt mit zahlreichen Kronkorken, die das Wort "Coca-Cola" bilden, eine Ketchup-Flasche als Lampe oder die ausgestellten Bilder des Künstlers Saifudeen Dag. In Zukunft sollen abwechselnd mehrere Streetart-Künstler hier eine Plattform erhalten. Hamburg Solardachpflicht: Hamburger Senat weitet Klimaschutz massiv aus Für den Spaß zwischen den Leckerbissen sorgen zwei Spielautomaten. Hussain ist eine lockere Atmosphäre wichtig.

Das macht "HOB'S Hut of Burger" so besonders

Marc Terenzi (44) zusammen mit dem "Hut of Burger"-Gründer Zulfikar Hussain. © Madite Eggers/TAG24 Am Eröffnungsabend gelingt diese allemal. Nicht ganz unschuldig daran war Star-Gast Marc Terenzi, der mit Covern von Bon Jovis "It’s My Life" und Macklemores "Can't Hold Us" den zahlreichen (Promi-) Gästen ordentlich einheizte und dafür sorgte, dass beim Tanzen und Mitsingen direkt wieder ein paar Kalorien abgebaut wurden. Ob der Sänger nur vor einer Person oder Hunderten performt, ist ihm ganz egal, wie er gegenüber TAG24 verriet. Die Musik sei auch nach 30 Jahren im Business immer noch sein Leben und seine Leidenschaft. "Ich genieße das hier heute sehr", so Terenzi, der nach seinem bejubelten Auftritt aber erst einmal einen Burger wollte. Dass er seit vier Jahren vegan lebt, war kein Problem: Es werden auch vegane Varianten angeboten und das Fleisch ist halāl. Und was macht die Burger jetzt zu den "echten Krachern"? "Die Qualität der einzelnen Zutaten ist sehr hoch und sie sind gut abgestimmt. Man spricht dann von umami. Hamburg Nordkirche: Mitgliederschwund beschleunigt sich Wir haben ein Fleisch, dass sehr juicy ist, knackigen Salat und ein richtig saftiges und weiches Brioche-Bun, welches dann alles zusammenhält. Das ist dann ein echtes Geschmackserlebnis", erklärt Hussain.

Marc Terenzi (44) gab bei seinem Auftritt am Mittwochabend in der Europa-Passage alles. Musik ist sein Leben, so der Sänger gegenüber TAG24. © Madita Eggers/TAG24

Centermanager Jörg Harengerd: "Wir haben den besten Burgerladen!"