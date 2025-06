Zu wenige Brunnen: Diakonie warnt vor Lebensgefahr für Obdachlose

Hamburg - Anlässlich des bundesweiten Hitzeaktionstags am Mittwoch macht die Diakonie Hamburg auf die besondere Gefährdung obdachloser Menschen durch anhaltend hohe Temperaturen aufmerksam. Viele Betroffene seien vorerkrankt und hätten keinen Zugang zu kühlen Räumen oder Trinkwasser, was im Ernstfall lebensbedrohlich werden könnte.

Mit diesem Plakat macht die Diakonie Hamburg auf die Situation obdachloser Menschen aufmerksam und unterstreicht ihre Forderungen nach besserem Hitzeschutz. © Diakonie Hamburg

Im Vergleich zu anderen Großstädten sieht die Diakonie in Hamburg Nachholbedarf beim Schutz "vulnerabler Gruppen".

"Im Bundesvergleich schneidet Hamburg mit 54 öffentlichen Trinkwasserbrunnen schlecht ab", sagte Stefanie Koch von der Diakonie am Dienstag in einer Mitteilung. "Berlin beispielsweise hat mit 240 fast fünfmal so viele frei zugängliche Trinkwasserbrunnen."

Zwar benenne der Anfang 2025 veröffentlichte Hitzeaktionsplan der Stadt die besondere Gefährdung obdachloser Menschen, doch aus Sicht der Diakonie reichen die vorgeschlagenen Maßnahmen nicht aus.

So setze Hamburg zum Teil auf freiwilliges Engagement von Unternehmen und Geschäften, etwa durch Wasser-Refill-Stationen oder sogenannte kühle Orte.

Diese seien für obdachlose Menschen im innerstädtischen Raum jedoch oft schwierig erreichbar.