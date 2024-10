Ehrenpreis für die Demokratie: "Wichtiger denn je, jungen Menschen eine Stimme zu geben!"

"In Anbetracht der aktuellen politischen Herausforderungen ist es wichtiger denn je, jungen Menschen eine Stimme zu geben und sie aktiv in die Gesellschaft einzubinden", betonte Julia Wöhlke, Vorstandsvorsitzende der Budnianer Hilfe e.V., die den Preis verleiht.

Den ersten Ehrenpreis erhielten am Dienstag die Schüler und Schülerinnen des Helmut-Schmidt-Gymnasiums für ihr Projekt "Architecture of Hope". Rechts: Lehrer Hédi Bouden. © Stephan Wallocha

Der am Dienstag erstmalig verliehene Ehrenpreis (dotiert mit 5000 Euro) ging an das Projekt "Architecture of Hope", welches 33 Schülerinnen und Schülern des Helmut-Schmidt-Gymnasiums mit jüdischen Jugendlichen aus Sderot und arabischen Jugendlichen aus Rahat – in Israel und Deutschland – zusammenbringt.

Gemeinsam wollen sie durch Kunst und Theater gegen Hass und für Frieden und Hoffnung eintreten.

Ein Projekt, das nicht aktueller sein könnte: Ein gemeinsames Treffen der Jugendlichen in Córdoba in Spanien musste abgesagt werden, weil die jüdischen Schüler wegen der aktuellen Lage nicht aus Israel ausreisen können.

Hédi Bouden, Lehrer und Theaterprojektleiter am Helmut-Schmidt-Gymnasium, nahm den Preis zusammen mit neun seiner Schüler an und freute sich über "die Motivation, die dieser auch vermittelt".