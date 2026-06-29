Einfamilienhaus in Flammen: Nachbar mit heldenhafter Rettungsaktion?

Hamburg - Einsatz für die Feuerwehr : Am Montag ist ein Einfamilienhaus in Hamburg in Brand geraten. Die Löscharbeiten werden noch einige Zeit dauern.

In Hamburg-Hummelsbüttel ist am Montag ein Einfamilienhaus in Brand geraten. © NEWS5/Fabian Höfig

Gegenüber TAG24 teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit, dass die Kameraden gegen 9.17 Uhr in den Vogtskamp im Stadtteil Hummelsbüttel alarmiert worden waren.

Aus noch ungeklärter Ursache war es im Dachbereich eines dortigen Einfamilienhauses zu einem Brand gekommen. Als die Kräfte vor Ort eintrafen, blickten sie bereits auf eine starke Rauchentwicklung.

Umgehend begannen sie mit der Brandbekämpfung. Menschen mussten nicht gerettet werden, die Bewohner des Hauses waren zum Zeitpunkt des Ausbruchs nicht zu Hause.

Nach TAG24-Informationen soll ein Nachbar den Brand bemerkt und zwei Hunde aus dem Gebäude gerettet haben. Der Sprecher konnte dies auf Nachfrage allerdings weder bestätigen noch dementieren.