Sirenen heulen in der Hafencity: Elbphi wegen Feueralarm geräumt

Hamburg - Alarm in Hamburg ! Am Mittwochvormittag musste die Elbphilharmonie kurzzeitig geräumt werden.

Die Elbphilharmonie musste am Mittwoch aufgrund eines Feueralarms geräumt werden. Schnell gab es Entwarnung. (Archivfoto) © Christian Charisius/dpa

Um kurz nach 10 Uhr schallten plötzlich Sirenen durch die Hafencity, Einsatzfahrzeuge fuhren mit Blaulicht und Martinshorn vor.

Aus dem Inneren der Elbphi drang folgende Ansage: "Achtung! Aufgrund einer Gefahrensituation bitten wir sie, das Gelände umgehend zu verlassen. Folgen Sie den Anweisungen des Ordnungspersonals."

Wie ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber TAG24 mitteilte, hatte die Brandmeldeanlage in der Touristenattraktion ausgelöst.

Die Kameraden prüften vor Ort die Lage, um den Grund für den Feueralarm zu klären.