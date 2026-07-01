Sirenen heulen in der Hafencity: Elbphi wegen Feueralarm geräumt

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Die Hamburger Elbphilharmonie musste am Mittwoch aufgrund eines Feueralarms geräumt werden. Schnell gab es Entwarnung von der Feuerwehr.

Von Bastian Küsel-Kanbach

Hamburg - Alarm in Hamburg! Am Mittwochvormittag musste die Elbphilharmonie kurzzeitig geräumt werden.

Die Elbphilharmonie musste am Mittwoch aufgrund eines Feueralarms geräumt werden. Schnell gab es Entwarnung. (Archivfoto)
Die Elbphilharmonie musste am Mittwoch aufgrund eines Feueralarms geräumt werden. Schnell gab es Entwarnung. (Archivfoto)  © Christian Charisius/dpa

Um kurz nach 10 Uhr schallten plötzlich Sirenen durch die Hafencity, Einsatzfahrzeuge fuhren mit Blaulicht und Martinshorn vor.

Aus dem Inneren der Elbphi drang folgende Ansage: "Achtung! Aufgrund einer Gefahrensituation bitten wir sie, das Gelände umgehend zu verlassen. Folgen Sie den Anweisungen des Ordnungspersonals."

Wie ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber TAG24 mitteilte, hatte die Brandmeldeanlage in der Touristenattraktion ausgelöst.

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Die Kameraden prüften vor Ort die Lage, um den Grund für den Feueralarm zu klären.

Gegen circa 10.25 Uhr verstummte der Alarm und die Einsatzkräfte rückten wieder ab. Der Sprecher bestätigte auf Nachfrage, dass es sich um einen Fehlalarm gehandelt hatte.

Titelfoto: Christian Charisius/dpa

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