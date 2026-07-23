Akute Einsturzgefahr! Einsatzkräfte evakuieren fünfstöckiges Gebäude

Hamburg - Evakuierung in Hamburg -Altona! Polizei und Feuerwehr haben am Donnerstag ein Gebäude geräumt, das massive Risse aufweist.

Statiker überprüfen das Ausmaß der Beschädigungen. © Lenthe-Medien/Reimer

Gegen 11 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert und rückten in die Holstenstraße aus.

Dort wurden massive Rissbildungen an tragenden Bauteilen eines Hauses festgestellt, bestätigte ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber TAG24.

Die 14 Bewohner des fünfstöckigen Gebäudes wurden aufgrund der Gefahrenlage evakuiert. Ein angrenzendes Wohnhaus wurde ebenfalls gesperrt.

Derzeit prüfen Statiker und Kräfte des Technischen Hilfswerks (THW) das Ausmaß der Beschädigungen.