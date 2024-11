Alarm in Hamburg: Mann wirft brennende Gegenstände aus Fenster!

Hamburg - Alarm für die Feuerwehr : Am gestrigen Donnerstagabend mussten die Einsatzkräfte zu zwei Bränden in Hamburg ausrücken.

Der Mann gab später gegenüber den Beamten an, dass die Gegenstände auf dem Herd in Brand geraten waren und er sie aus dem Fenster warf, um eine Ausbreitung in der Wohnung zu verhindern.

Ebenfalls am Donnerstagabend kam es zu einem Küchenbrand in einem Studentenwohnheim in Stellingen. Drei Personen erlitten eine Rauchvergiftung. © HamburgNews/Christoph Seemann

Früher am Abend, gegen 21.47 Uhr, waren die Einsatzkräfte in die Hagenbeckstraße (Stellingen) gerufen worden. In einem Studentenwohnheim war Küchenmobiliar in Brand geraten.

Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, hatten alle Bewohner das Wohnheim bereits verlassen. 13 Personen wurden rettungsdienstlich gesichtet, drei von ihnen erlitten eine Rauchvergiftung.

Der Küchenbrand ließ sich laut des Sprechers relativ schnell löschen, weitere Verletzte gab es nicht.