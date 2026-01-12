Brand im Restaurant "October": 16 Menschen evakuiert
Hamburg - Ein Brand in dem Restaurant "October" am Wiesendamm in Hamburg-Barmbek hat am frühen Montagmorgen einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Anwohner hatten in der Nacht die Flammen bemerkt und gegen 3.30 Uhr den Notruf gewählt.
Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Restaurant bereits in Vollbrand.
Aufgrund der starken Rauch- und Flammenentwicklung bestand große Gefahr, dass das Feuer auf das direkt angrenzende Wohngebäude übergreift. Die Feuerwehr rückte mit zwei Löschzügen an.
Erschwert wurden die Löscharbeiten durch die winterlichen Witterungsbedingungen.
"Wir haben hier schwierige Eisverhältnisse und daher für uns auch schwierig, an das Hydrantennetz heranzukommen", erklärte Feuerwehrsprecher Stefan Bobzin vor Ort.
Im Zuge des Einsatzes wurden das angrenzende Wohnhaus evakuiert und die Bewohner zunächst in einem Bus der Feuerwehr untergebracht. Insgesamt waren 13 Wohnungen und 16 Personen betroffen, nach Angaben der Feuerwehr blieben sie unverletzt.
Flammen drohten auf mehrere Wohnungen überzugreifen
Das Barmbeker Restaurant ist baulich direkt mit dem Wohngebäude verbunden. Hohe Flammen schlugen aus dem Gebäudeinneren und drohten auf die Wohnungen überzugreifen.
Durch ein schnelles Eingreifen der Einsatzkräfte konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Dennoch kam es zu Schäden an der angrenzenden Wohnung, zudem ist ein Teil des hölzernen Vordachs eingestürzt, so Bobzin.
Die Nachlöscharbeiten dauerten am Morgen noch an. Besonders die Holzkonstruktion des Restaurantdachs stellte die Feuerwehr vor Herausforderungen, da sich dort weiterhin Glutnester befanden.
Für die Dauer der Löscharbeiten musste der S-Bahn-Verkehr vorübergehend eingestellt werden. Zudem richtete die Polizei Straßensperrungen an der Fuhlsbüttler Straße / Ecke Wiesendammsowie an der Hufnerstraße / Ecke Drosselstraße ein.
Die Brandursache ist derzeit noch unklar, die Ermittlungen dauern an.
