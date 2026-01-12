Brand im Restaurant "October": 16 Menschen evakuiert

Hamburg - Ein Brand in dem Restaurant "October" am Wiesendamm in Hamburg -Barmbek hat am frühen Montagmorgen einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Anwohner hatten in der Nacht die Flammen bemerkt und gegen 3.30 Uhr den Notruf gewählt.

Am Montagmorgen ist aus noch unbekannter Ursache ein Brand im Restaurant "October" in Barmbek ausgebrochen. © NEWS5 / Fabian Höfig

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Restaurant bereits in Vollbrand.

Aufgrund der starken Rauch- und Flammenentwicklung bestand große Gefahr, dass das Feuer auf das direkt angrenzende Wohngebäude übergreift. Die Feuerwehr rückte mit zwei Löschzügen an.



Erschwert wurden die Löscharbeiten durch die winterlichen Witterungsbedingungen.

"Wir haben hier schwierige Eisverhältnisse und daher für uns auch schwierig, an das Hydrantennetz heranzukommen", erklärte Feuerwehrsprecher Stefan Bobzin vor Ort.

Im Zuge des Einsatzes wurden das angrenzende Wohnhaus evakuiert und die Bewohner zunächst in einem Bus der Feuerwehr untergebracht. Insgesamt waren 13 Wohnungen und 16 Personen betroffen, nach Angaben der Feuerwehr blieben sie unverletzt.

