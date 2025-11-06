Explosionsgefahr! Gasaustritt in Einfamilienhaus, Feuerwehr im Großeinsatz
Hamburg - Alarm in Hamburg! Seit Donnerstagnachmittag ist die Feuerwehr im Westen der Hansestadt im Einsatz. Nach einem Gasaustritt besteht vor Ort Explosionsgefahr.
Wie ein Sprecher der Feuerwehr vor Ort erklärte, wurden die Einsatzkräfte gegen 17 Uhr in die Sülldorfer Landstraße alarmiert. Dort war es aus noch ungeklärter Ursache in einem leerstehenden Einfamilienhaus zu dem Gasaustritt gekommen.
Messungen ergaben demnach, dass die Gaskonzentration in einem derart hohen Bereich liegt, dass sogar eine Explosion möglich ist.
Die Einsatzkräfte veranlassten daraufhin umgehend die Sperrung des betroffenen Bereichs, zudem wurden angrenzende Gebäude geräumt.
Wie der Sprecher weiter erklärte, soll nun durch eine Be- und Entlüftung des Hauses die Gaskonzentration gesenkt werden, ehe das Haus betreten werden kann. Der Einsatz dürfte vermutlich noch mehrere Stunden dauern.
