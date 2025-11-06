Explosionsgefahr! Gasaustritt in Einfamilienhaus, Feuerwehr im Großeinsatz

Hamburg - Alarm in Hamburg ! Seit Donnerstagnachmittag ist die Feuerwehr im Westen der Hansestadt im Einsatz. Nach einem Gasaustritt besteht vor Ort Explosionsgefahr.

Die Hamburger Feuerwehr ist nach einem Gasaustritt in der Sülldorfer Landstraße im Einsatz. © NEWS5 / Fabian Höfig

Wie ein Sprecher der Feuerwehr vor Ort erklärte, wurden die Einsatzkräfte gegen 17 Uhr in die Sülldorfer Landstraße alarmiert. Dort war es aus noch ungeklärter Ursache in einem leerstehenden Einfamilienhaus zu dem Gasaustritt gekommen.

Messungen ergaben demnach, dass die Gaskonzentration in einem derart hohen Bereich liegt, dass sogar eine Explosion möglich ist.

Die Einsatzkräfte veranlassten daraufhin umgehend die Sperrung des betroffenen Bereichs, zudem wurden angrenzende Gebäude geräumt.