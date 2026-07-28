Feuer in Hamburger Einfamilienhaus! Fenster und Türen sollen geschlossen bleiben
Hamburg - Dichter Rauch schwebt über dem Hamburger Stadtteil Volksdorf. Der Grund: In einem Einfamilienhaus ist am Dienstag ein Feuer ausgebrochen.
Die Einsatzkräfte befinden sich aktuell im Moorbekweg, bestätigte eine Sprecherin der Feuerwehr auf Nachfrage von TAG24.
Vor Ort kämpfen die Feuerwehrleute gegen einen ausgedehnten Dachstuhlbrand eines frei stehenden Einfamilienhauses.
Zudem wurde das Modulare Warnsystem (kurz: MoWaS) in einem Umkreis von 500 Metern ausgelöst. Grund dafür ist die starke Rauchentwicklung durch das Feuer.
Personen sollen das betroffene Gebiet meiden. Zudem sollen sämtliche Zugangswege zur Brandstelle freigehalten werden.
"Schließen Sie Fenster und Türen und schalten Sie Lüftungen und Klimaanlagen ab", heißt es in dem Warnsystem weiter. Die Rauchwolke ziehe derzeit Richtung Osten.
Wie viele Personen von dem Brand betroffen sind und ob es gegebenenfalls Verletzte gibt, ist derzeit noch nicht bekannt. Auch wie lange die Löscharbeiten noch andauern werden, ist noch nicht absehbar, so die Sprecherin abschließend.
Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa