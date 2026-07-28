Feuer in Hamburger Einfamilienhaus! Fenster und Türen sollen geschlossen bleiben

Hamburg - Dichter Rauch schwebt über dem Hamburger Stadtteil Volksdorf. Der Grund: In einem Einfamilienhaus ist am Dienstag ein Feuer ausgebrochen.

Aktuell befindet sich die Feuerwehr bei einem Einsatz in Hamburg-Volksdorf. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Die Einsatzkräfte befinden sich aktuell im Moorbekweg, bestätigte eine Sprecherin der Feuerwehr auf Nachfrage von TAG24.

Vor Ort kämpfen die Feuerwehrleute gegen einen ausgedehnten Dachstuhlbrand eines frei stehenden Einfamilienhauses.

Zudem wurde das Modulare Warnsystem (kurz: MoWaS) in einem Umkreis von 500 Metern ausgelöst. Grund dafür ist die starke Rauchentwicklung durch das Feuer.

Personen sollen das betroffene Gebiet meiden. Zudem sollen sämtliche Zugangswege zur Brandstelle freigehalten werden.

"Schließen Sie Fenster und Türen und schalten Sie Lüftungen und Klimaanlagen ab", heißt es in dem Warnsystem weiter. Die Rauchwolke ziehe derzeit Richtung Osten.