Feuer in Jugendwohnunterkunft: Zahlreiche Haushalte ohne Strom

Hamburg - Am Sonntagvormittag ist in Hamburg ein Feuer im Keller einer Jugendwohnunterkunft ausgebrochen. Zahlreiche Häuser sind ohne Strom.

Durch das Feuer sind 130 Häuser vom Stromnetz abgeschnitten. © NEWS5 / Fabian Höfig

Gegen 10.20 Uhr wurde die Feuerwehr zu dem Feuer in der Bernadottestraße in Altona gerufen.

Dort sei ein Brand in einem Trafo-Raum ausgebrochen, teilte ein Feuerwehrsprecher gegenüber TAG24 mit.

Rund 40 Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen und brachten das Feuer schnell unter Kontrolle. 23 Personen wurden von der Feuerwehr gesichtet, eine Person musste mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Wie ein Sprecher der Hamburger Energienetze gegenüber TAG24 bestätigte, habe das Feuer zu einem größeren Stromausfall geführt. 130 Häuser seien derzeit vom Stromnetz abgeschnitten, darunter auch ein Pflegeheim.

Zwei Teams seien vor Ort und arbeiten mit Hochdruck an der Behebung der Störung. Aller Voraussicht nach sollten die Haushalte im Laufe des Sonntags wieder Strom haben.