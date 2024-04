08.04.2024 19:11 Feuer in Nobelviertel: BMW steht am helllichten Tag in Flammen

In Hamburg-Wellingsbüttel stand ein BMW am heutigen Montag lichterloh in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand, verletzt wurde niemand.

Von Bastian Küsel

Wie ein Sprecher der Feuerwehr auf TAG24-Nachfrage erklärte, wurden die Einsatzkräfte gegen 17.53 Uhr über den Brand informiert. Als sie im "Weißbirkenkamp" eintrafen, brannte der BMW bereits lichterloh, dunkler Rauch stieg in den Himmel auf. Die Einsatzkräfte konnten die Flammen schnell unter Kontrolle bringen, das Feuer löschen und so eine Ausbreitung des Brandes verhindern. Der BMW wurde durch die Flammen allerdings vollständig zerstört - verletzt wurde durch das Feuer glücklicherweise aber niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Feuers aufgenommen. Eine Brandstiftung kann offenbar nicht ausgeschlossen werden.

