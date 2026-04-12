Feuer-Inferno im Hamburger Hafen! Boot brennt lichterloh, dichte Rauchwolke

Hamburg - Großeinsatz für die Feuerwehr ! Am Sonntagnachmittag ist ein kleines Sportboot im Hamburger Hafen in Flammen aufgegangen. Eine Person wurde dabei verletzt.

Dichter Rauch stieg am Sonntagnachmittag im Hamburger Hafen auf - ein kleines Sportboot brannte lichterloh. © Lenthe-Medien

Wie ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber TAG24 mitteilte, waren die Einsatzkräfte gegen 14.15 Uhr zum Kirchenpauerkai in die Hafencity alarmiert worden.

Vor Ort war aus noch ungeklärter Ursache ein achteinhalb Meter langes Sportboot in Brand geraten.

Eine Person, die sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Boot befunden hatte, konnte sich mit einem Sprung ins Wasser retten. Sie wurde anschließend vom Rettungsdienst versorgt und mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Die rund 60 Feuerwehrkräfte kümmerten sich indes um die Brandbekämpfung, die durch die starke Rauchentwicklung erschwert wurde. Zwischenzeitlich musste deshalb auch der nahegelegene Zugverkehr eingestellt werden

Gegen 15 Uhr waren die Flammen schließlich gelöscht, wie der Sprecher mitteilte.