Lebensgefahr! Frau von stürzendem Ast getroffen

Hamburg - Am Donnerstagmorgen wurde eine Spaziergängerin in Hamburg -Eimsbüttel von einem stürzenden Ast getroffen. Sie wurde lebensgefährlich verletzt.

Der abgebrochene Baumstamm soll die Frau laut Reporter vor Ort nur knapp verfehlt haben. © NEWS5 / Fabian Höfig

Gegen 8 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert und in den Park "Am Weiher" im Hamburger Stadtteil Eimsbüttel gerufen.

Dort war ein Baum durch das stürmische Wetter abgebrochen. Ein Ast des stürzenden Baumes traf eine Hundehalterin, die mit ihrem Vierbeiner gerade auf einer Gassi-Runde war. Laut Reporter vor Ort verfehlte sie der Stamm des Baumes nur knapp.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr Hamburg gegenüber TAG24 mitteilte, wurde die Frau vor Ort rettungsdienstlich versorgt und anschließend mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Ihr Hund hat sich bei dem Unfall offenbar erschrocken und ist abgehauen. Laut Polizeisprecher konnte die verschreckte Fellnase aber inzwischen gefunden werden.