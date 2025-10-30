Lebensgefahr! Frau von stürzendem Ast getroffen
Hamburg - Am Donnerstagmorgen wurde eine Spaziergängerin in Hamburg-Eimsbüttel von einem stürzenden Ast getroffen. Sie wurde lebensgefährlich verletzt.
Gegen 8 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert und in den Park "Am Weiher" im Hamburger Stadtteil Eimsbüttel gerufen.
Dort war ein Baum durch das stürmische Wetter abgebrochen. Ein Ast des stürzenden Baumes traf eine Hundehalterin, die mit ihrem Vierbeiner gerade auf einer Gassi-Runde war. Laut Reporter vor Ort verfehlte sie der Stamm des Baumes nur knapp.
Wie ein Sprecher der Feuerwehr Hamburg gegenüber TAG24 mitteilte, wurde die Frau vor Ort rettungsdienstlich versorgt und anschließend mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.
Ihr Hund hat sich bei dem Unfall offenbar erschrocken und ist abgehauen. Laut Polizeisprecher konnte die verschreckte Fellnase aber inzwischen gefunden werden.
Der Deutsche Wetterdienst gab für Donnerstag eine Warnung vor Windböen heraus. Es muss in Hamburg mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 60 Stundenkilometern gerechnet werden. Durch den starken Wind bestehe eine Gefahr von umherfliegenden Gegenständen und herabstürzenden Ästen.
