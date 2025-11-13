Nach brennenden Autos: Feuerwehr kämpft ganz in der Nähe erneut gegen Flammen

Hamburg - Feuerwehreinsatz in der Hansestadt! Am Mittwochabend wurden Einsatzkräfte erneut nach Hamburg-Billstedt gerufen.

Am Mittwochabend sind Papiercontainer in Hamburg-Billstedt in Brand geraten. © NEWS5 / René Schröder

Der Grund: Papiercontainer standen in Flammen. Das bestätigte ein Sprecher des Lagedienstes der Feuerwehr Hamburg auf Nachfrage von TAG24.

Weitere Angaben zu Brandursache oder Löscharbeiten konnte der Sprecher bislang nicht machen. Er konnte jedoch bestätigen, dass die Einsatzkräfte lediglich mit einem Auto vor Ort gewesen seien.

Am selben Tag wurde die Feuerwehr gegen 0.20 Uhr in den Cottaweg gerufen. Dort standen zwei geparkte Fahrzeuge in Vollbrand. Nach ersten Erkenntnissen wurde Brandstiftung vermutet.