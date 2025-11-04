Person in der Alster? Polizei und Feuerwehr mit Tauchern im Einsatz

Hamburg - Alarm in Hamburg ! Am Montagabend haben Polizei , Feuerwehr und DLRG an und auf der Alster nach einer vermeintlich vermissten Person gesucht - ohne Erfolg.

Am Montagabend haben Taucher der Feuerwehr in der Hamburger Alster nach einer vermeintlich vermissten Person gesucht. © NEWS5/René Schröder

Wie ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber TAG24 erklärte, wurden die Einsatzkräfte um 21.58 Uhr zum Anleger Rabenstraße gerufen, nachdem dort eine Person in der Alster entdeckt worden sein soll.

Zahlreiche Kräfte suchten daraufhin den Bereich ab, wobei auch drei Kleinboote, eine Drohne sowie speziell ausgebildete Taucher zum Einsatz kamen.

Zwar fanden diese zwei Jacken im Wasser, von der vermeintlich vermissten Person fehlte jedoch jede Spur - gegen 0.40 Uhr wurde die Suche schließlich ohne Ergebnis abgebrochen.