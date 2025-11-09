Unkontrollierter Gasaustritt: Feuerwehr im Großeinsatz

Hamburg - Alarm in Hamburg ! Am Sonntagmorgen war die Feuerwehr an einem Betrieb in der Hansestadt im Einsatz - dort hatten zahlreiche Mitarbeiter über gesundheitliche Probleme geklagt.

Die Hamburger Feuerwehr war nach einem Gasaustritt am Sonntagmorgen an einem lebensmittelverarbeitenden Betrieb im Einsatz. © NEWS5 / Fabian Höfig

Wie ein Sprecher der Feuerwehr auf TAG24-Nachfrage mitteilte, waren die Einsatzkräfte um 7.27 Uhr in den Kronsaalsweg (Stadtteil Stellingen) alarmiert worden.

In einem lebensmittelverarbeitenden Betrieb war es demnach aus noch ungeklärter Ursache zu einem "unkontrollierten Gasaustritt" gekommen.

In der Folge klagten zahlreiche Mitarbeiter über Augen- und Atemwegsreizungen. Insgesamt wurden 28 Personen medizinisch gesichtet. 14 davon erlitten leichte, sechs schwerere Verletzungen.