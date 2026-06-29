Für einen fairen Schulstart: Hamburg sammelt wieder Schulranzen

Hamburg - Wenn die Sommerferien beginnen, wird in Hamburg nicht nur ans Schwimmen und Eis gedacht, sondern auch an den ersten Schultag: Bereits zum elften Mal ist am Montag die Spendenaktion "Fairer Schulstart für alle Kinder" für mehr Bildungsgerechtigkeit in der Hansestadt gestartet.

Julia Wöhlke, Vorsitzende der Budnianer Hilfe, und Claudia Meister, Geschäftsführerin von Hanseatic Help, beim Auftakt der gemeinsamen Aktion "Fairer Schulstart für alle Kinder". © Budni/Stephan Wallocha

Gemeinsam rufen die Budnianer Hilfe, die Drogeriemarkt-Kette "budni", der Verein "Hanseatic Help" sowie zahlreiche Hamburger Rotary Clubs dazu auf, gut erhaltene Schulranzen und neue Schulmaterialien zu spenden.

Ziel der Aktion ist es, rund 1800 Kindern aus Familien mit geringem Einkommen einen würdigen und gut ausgestatteten Start ins Schulleben zu ermöglichen.

Was für viele Kinder selbstverständlich ist, bedeute für andere eine echte Hürde: Ein kompletter Schulstart kann schnell mehrere Hundert Euro kosten. Genau hier setzt die Aktion mit einem nachhaltigen Prinzip an: Weitergeben statt wegwerfen.

Gerade nach der 4. Klasse und dem Wechsel auf die weiterführende Schule würden viele Schulranzen nicht mehr gebraucht und könnten stattdessen anderen Kindern den Schulstart erleichtern, statt im Keller zu verstauben, heißt es.

"Ein fairer Schulstart beginnt dort, wo Menschen füreinander Verantwortung übernehmen. Wir erleben jedes Jahr, wie unsere Kundinnen und Kunden mit kleinen Gesten Großes bewirken. Diese gelebte Solidarität schenkt Kindern die Chance, mit Freude und Selbstvertrauen ihren ersten Schultag zu erleben", so Julia Wöhlke, Vorstandsvorsitzende der Budnianer Hilfe.

Die gespendeten Ranzen können vom 29. Juni bis 25. Juli 2026 in allen 180 budni-Filialen sowie bei Hanseatic Help (Großen Elbstraße 264) abgegeben werden. Zusätzlich werden neue Schulmaterialien wie Hefte, Federmappen, Füller, Turnbeutel, Trinkflaschen oder Brotdosen gesammelt.