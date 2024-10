Anti-Gender-Initiative gescheitert, der Senat soll schuld sein

Trotz mehrerer Kampagnen hat die Initiative nicht die erforderlichen 66.000 Unterschriften sammeln können. © Christian Charisius/dpa

So seien auf der Straße 31.722 gültige Unterschriften gesammelt worden. Per Brief und in den öffentlichen Eintragungsstellen seien noch einmal maximal 23.374 Eintragungen erfolgt.

Diese seien aber wegen der zu geringen Gesamtzahl nicht mehr auf ihre Gültigkeit hin überprüft worden.



Die Initiatoren selbst hatten bereits Ende August eingeräumt, wohl nicht über 55.000 bis 60.000 Unterschriften hinauszukommen.

Schuld daran gewesen sei der vom Senat vorgegebene Zeitraum für die Unterschriftensammlung in den Sommerferien und eine mangelnde Organisation des Volksbegehrens durch die Behörden.