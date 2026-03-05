"Ab ins Wasser!": Hamburgs Kinder dürfen kostenlos ins Schwimmbad

Mit der Initiative "Ab ins Wasser!" wollen die Stadt Hamburg und die Schwimmbad-Betreibergesellschaft Bäderland die Kinder der Hansestadt ans Wasser gewöhnen.

Von Bastian Küsel-Kanbach

Hamburg - "Ab ins Wasser!" - unter diesem Motto läuft derzeit eine Initiative der Stadt Hamburg und der Schwimmbad-Betreibergesellschaft Bäderland. Das Ziel: Kinder sollen möglichst früh lernen, sich im Wasser sicher zu fühlen.

Im Rahmen der Initiative werden Gutscheine für drei kostenlose Schwimmbadbesuche und sogenannte Aquabags mit spielerischen Materialien zur Wassergewöhnung an rund 19.000 Erstklässler in der Hansestadt verteilt. Eingelöst werden können sie in Begleitung eines Erwachsenen bis 31. Mai in allen Bädern von Bäderland Hamburg.

Zusätzlich finden an folgenden Tagen und in folgenden Bäderland-Bädern Aktionstage statt:

  • Bramfeld: 14. März

  • Inselpark: 10. März

  • Elbgaustraße: 7. und 14. März

  • Billstedt: 12. März

Ein allgemeiner Aktionstag in allen Bädern findet darüber hinaus am 15. Mai statt. Ausgenommen sind das Schwimmbad in Wandsbek, die Bartholomäustherme sowie die Freibäder.

An den Tagen sollen Familien durch Lehrkräfte direkt im Schwimmbad unterstützt werden. Die Experten geben praktische Tipps zur Wassergewöhnung und vermitteln einfache Übungen für mehr Sicherheit, schreibt Bäderland auf seiner Website.

Das sagt Hamburgs Sportsenator zu der Initiative "Ab ins Wasser!"

Hamburgs Innen- und Sportsenator Andy Grote (57, SPD) schrieb auf Instagram zu der Initiative: "Mit 'Ab ins Wasser' wollen wir eine Welle auslösen, die alle Erstklässler in unserer Stadt in die Schwimmbäder zieht und dazu einlädt, spielerisch das Element Wasser kennenzulernen."

