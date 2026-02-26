Hunderte Drohnen steigen im Hamburger Hafen auf: Das steckt dahinter

Hamburg - Mit einer spektakulären Drohnen-Show im Hafen ist Hamburg am Donnerstag in die nächste Phase der Bewerbung um Olympische und Paralympische Spiele gestartet.

Über dem Hamburger Hafen malten Hunderte Drohnen am Donnerstag eine spektakuläre Lichtshow in den Himmel. © Christian Charisius/dpa

Laut einer Mitteilung der Pressestelle des Senats stiegen am Abend 900 Drohnen bis zu 120 Meter hoch in den Himmel über der Elbphilharmonie auf.

Sie sorgten für eine große Lichtshow und malten verschiedene olympische und paralympische Sportarten an den abendlichen Himmel - vom Fechten, über Rudern und Gewichtheben bis hin zu Para-Dressurreiten und Para-Leichtathletik.

Beeindruckend: Einzelne Motive nahmen dabei eine Breite von rund 200 Metern an, ehe die Drohnen einen olympischen Fackellauf in der Dunkelheit erzeugten. Zum Abschluss erschien schließlich der offizielle Slogan der Bewerbung: "Olympia in Hamburg. Eine Chance für alle."

Im Rahmen einer Auftaktveranstaltung in der Elbphilharmonie stimmten Bürgermeister Peter Tschentscher (60, SPD), die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (48, Grüne) und Sportsenator Andy Grote (57, SPD) auf das Referendum zur Bewerbung am 31. Mai ein.