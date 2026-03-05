Ab Mai: "Tatort"-Star macht Musical-Bühne unsicher
Hamburg - In der Rolle des Ermittlers Thorsten Lannert flimmerte er im Stuttgarter "Tatort" bereits unzählige Male über die Bildschirme. Jetzt zieht es den Schauspieler wieder auf die große Musical-Bühne. Die Rede ist von Richy Müller (70)!
Dafür schlüpft er in eine Rolle als Bösewicht. In Hamburg übernimmt der 70-Jährige ab Mai an gleich mehreren Terminen die Rolle des skrupellosen Wildjägers Clayton.
Doch für Müller ist die Musical-Bühne kein Neuland. Bereits im vergangenen Jahr stand er als Clayton im "Tarzan"-Musical auf der Bühne - allerdings in Stuttgart.
Die Figur Clayton gilt als einer der zentralen Charaktere der Geschichte. Als skrupelloser Jäger sorgt er für Konflikte und dramatische Wendungen und liefert sich einen erbitterten Kampf mit dem Dschungelhelden.
In Hamburg wird Müller in der aktuellen Produktion unter anderem neben Philipp Büttner (34) als Tarzan und Abla Alaoui (35) als Forscherin Jane auf der Bühne stehen.
An diesen Terminen wird "Tatort"-Schauspieler Richy Müller auf der Bühne zu sehen sein
Das Musical selbst erzählt die Geschichte des Jungen Tarzan, der nach einem Unglück im Dschungel von Affen aufgezogen wird. Als er auf Jane trifft, gerät er zwischen zwei Welten.
Besonderes Merkmal der Inszenierung: die aufwendige Luftakrobatik, bei der Darsteller über die Köpfe des Publikums hinweg durch den Theatersaal schwingen.
Zu sehen sein wird Müller im Stage Theater Neue Flora an ausgewählten Terminen, wie Stage Entertainment mitteilte. An folgenden Daten gibt es den "Tatort"-Schauspieler auf der Bühne zu bestaunen:
Premiere: Freitag, 8. Mai 2026 - 19.30 Uhr
Samstag, 9. Mai 2026 - 19.30 Uhr
Freitag, 15. Mai 2026 - 19.30 Uhr
Samstag, 16. Mai 2026 - 19.30 Uhr
Freitag, 12. Juni 2026 - 19 Uhr
Samstag, 13. Juni 2026 - 19.30 Uhr
Freitag, 24. Juli 2026 - 19.30 Uhr
Samstag, 25. Juli 2026 - 19.30 Uhr
Freitag, 31. Juli 2026 - 19.30 Uhr
Samstag, 1. August 2026 - 19.30 Uhr
Kurzfristige Änderungen in der Besetzung seien jedoch immer möglich.
Titelfoto: Jan Potente/Stage Entertainment