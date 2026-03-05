Ab Mai: "Tatort"-Star macht Musical-Bühne unsicher

"Tatort"-Schauspieler Richy Müller wird in die Rolle des Schurken Clayton im Hamburger Musical "Tarzan" schlüpfen.

Von Jana Steger

Hamburg - In der Rolle des Ermittlers Thorsten Lannert flimmerte er im Stuttgarter "Tatort" bereits unzählige Male über die Bildschirme. Jetzt zieht es den Schauspieler wieder auf die große Musical-Bühne. Die Rede ist von Richy Müller (70)!

Richy Müller (70) wird in die Rolle des Schurken Clayton schlüpfen.
Richy Müller (70) wird in die Rolle des Schurken Clayton schlüpfen.  © Jan Potente/Stage Entertainment

Dafür schlüpft er in eine Rolle als Bösewicht. In Hamburg übernimmt der 70-Jährige ab Mai an gleich mehreren Terminen die Rolle des skrupellosen Wildjägers Clayton.

Doch für Müller ist die Musical-Bühne kein Neuland. Bereits im vergangenen Jahr stand er als Clayton im "Tarzan"-Musical auf der Bühne - allerdings in Stuttgart.

Die Figur Clayton gilt als einer der zentralen Charaktere der Geschichte. Als skrupelloser Jäger sorgt er für Konflikte und dramatische Wendungen und liefert sich einen erbitterten Kampf mit dem Dschungelhelden.

Hamburg: Schon wieder Feuer in einem Entsorgungsbetrieb: Warnung an die Bevölkerung
Hamburg Feuerwehreinsatz Schon wieder Feuer in einem Entsorgungsbetrieb: Warnung an die Bevölkerung

In Hamburg wird Müller in der aktuellen Produktion unter anderem neben Philipp Büttner (34) als Tarzan und Abla Alaoui (35) als Forscherin Jane auf der Bühne stehen.

An diesen Terminen wird "Tatort"-Schauspieler Richy Müller auf der Bühne zu sehen sein

Philipp Büttner (34) spielt den Tarzan im gleichnamigen Hamburger Musical.
Philipp Büttner (34) spielt den Tarzan im gleichnamigen Hamburger Musical.  © Tag24/Madita Eggers

Das Musical selbst erzählt die Geschichte des Jungen Tarzan, der nach einem Unglück im Dschungel von Affen aufgezogen wird. Als er auf Jane trifft, gerät er zwischen zwei Welten.

Besonderes Merkmal der Inszenierung: die aufwendige Luftakrobatik, bei der Darsteller über die Köpfe des Publikums hinweg durch den Theatersaal schwingen.

Zu sehen sein wird Müller im Stage Theater Neue Flora an ausgewählten Terminen, wie Stage Entertainment mitteilte. An folgenden Daten gibt es den "Tatort"-Schauspieler auf der Bühne zu bestaunen:

Tödlicher Unfall: Radfahrer stirbt nach Kollision mit Lkw noch vor Ort
Hamburg Unfall Tödlicher Unfall: Radfahrer stirbt nach Kollision mit Lkw noch vor Ort

  • Premiere: Freitag, 8. Mai 2026 - 19.30 Uhr

  • Samstag, 9. Mai 2026 - 19.30 Uhr

  • Freitag, 15. Mai 2026 - 19.30 Uhr

  • Samstag, 16. Mai 2026 - 19.30 Uhr

  • Freitag, 12. Juni 2026 - 19 Uhr

  • Samstag, 13. Juni 2026 - 19.30 Uhr

  • Freitag, 24. Juli 2026 - 19.30 Uhr

  • Samstag, 25. Juli 2026 - 19.30 Uhr

  • Freitag, 31. Juli 2026 - 19.30 Uhr

  • Samstag, 1. August 2026 - 19.30 Uhr

Kurzfristige Änderungen in der Besetzung seien jedoch immer möglich.

Titelfoto: Jan Potente/Stage Entertainment

Mehr zum Thema Hamburg Veranstaltungen & Freizeit: