Ab Mai: "Tatort"-Star macht Musical-Bühne unsicher

Hamburg - In der Rolle des Ermittlers Thorsten Lannert flimmerte er im Stuttgarter "Tatort" bereits unzählige Male über die Bildschirme. Jetzt zieht es den Schauspieler wieder auf die große Musical-Bühne. Die Rede ist von Richy Müller (70)!

Richy Müller (70) wird in die Rolle des Schurken Clayton schlüpfen. © Jan Potente/Stage Entertainment

Dafür schlüpft er in eine Rolle als Bösewicht. In Hamburg übernimmt der 70-Jährige ab Mai an gleich mehreren Terminen die Rolle des skrupellosen Wildjägers Clayton.

Doch für Müller ist die Musical-Bühne kein Neuland. Bereits im vergangenen Jahr stand er als Clayton im "Tarzan"-Musical auf der Bühne - allerdings in Stuttgart.

Die Figur Clayton gilt als einer der zentralen Charaktere der Geschichte. Als skrupelloser Jäger sorgt er für Konflikte und dramatische Wendungen und liefert sich einen erbitterten Kampf mit dem Dschungelhelden.

In Hamburg wird Müller in der aktuellen Produktion unter anderem neben Philipp Büttner (34) als Tarzan und Abla Alaoui (35) als Forscherin Jane auf der Bühne stehen.