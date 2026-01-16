"Hätte nie gedacht, dass ich so etwas mache": Exklusiver Blick hinter die Kulissen von Tarzan

Hamburg - Zum offiziellen Eintritt von Philipp Büttner (34) als Tarzan im gleichnamigen Musical hat das Stage Theater "Neue Flora" in Hamburg am Donnerstag zum ersten Mal exklusive Einblicke hinter die Kulissen gewährt. Für einen Nachmittag lang durften auserwählte Fans und Medienleute hautnah erleben, wie anstrengend es ist, sich als Mensch wie ein Affe fortzubewegen – am Boden und in der Luft. TAG24 war mit dabei.

Nachdem sich Philipp Büttner (34) seit der Premiere von Tarzan im November die Titelrolle mit Alexander Klaws (42) geteilt hatte, ist er nun offiziell der einzige Tarzan. © Tag24/Madita Eggers

Los ging es mit einer Trainingseinheit im sogenannten "Ape-Movement", dem Herzstück der Show, wie Dance Captain Emilia Viglianesi betont.

Anhand einzelner Bewegungsabläufe lernt man nicht nur, sich wie ein Gorilla zu bewegen, sondern auch zu kommunizieren. "Das ist unsere Sprache auf der Bühne", so Viglianesi weiter.

In wochenlangem Training erlernen die Darstellenden nicht nur den berühmten Gang auf den Fingerknöcheln, mit dem sich Tarzan und seine Familie durch den Dschungel bewegen. Selbst scheinbar einfache Dinge wie das Sitzen folgen plötzlich anderen Regeln.

"Das Besondere an Tarzan ist, dass er von Gorillas aufgezogen wurde. Alles, was wir als Menschen kennen – wie bewege ich mich, wie verhalte ich mich, welche Normen gibt es im Umgang miteinander – das fehlt komplett", erklärt Philipp Büttner gegenüber TAG24.

"Das ist die Rolle, die am weitesten weg von mir persönlich ist, von allem, was ich je gespielt habe. Alle anderen Rollen wissen, wie man sich als Mensch verhält, und Tarzan hat das nie gelernt". Nach Hauptrollen in "Aladdin" und "Hercules" hat Büttner nun bereits zum dritten Mal die Titelrolle in einer Disney-Produktion übernommen. Vor allem "Hercules" habe ihn zumindest körperlich gut auf Tarzan vorbereitet.

"Die Show ist einfach knallhart und bedeutet jeden Tag Sport", so der 34-Jährige. "Gerade die Affenbewegungen sind extrem speziell und eine Belastung für den Körper, die man so nicht gewohnt ist." Die eigentliche Herausforderung liege jedoch in der Präzision der Show: "Das Fliegen, das Einklippen, die Positionen – alles muss exakt stimmen, damit es sicher ist. Dazu kommen die Gorilla-Bewegungen, ohne dabei Gesang und Schauspiel aus den Augen zu verlieren."