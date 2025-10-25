Erste "Santa Night" lockt mit vielen "Geheimnissen" und spendet für herzkranke Kinder
Hamburg - Weihnachten schon einen Monat vorm eigentlichen Fest: Am 27. November 2025 lädt das "NYX Hotel Hamburg" zur ersten "Secret & Surprise Santa Night" ein, die laut Veranstalter Feiern und Spenden für den guten Zweck miteinander verbinden soll. Ein Teil jedes verkauften Tickets geht dabei an die Hamburger Charity-Organisation "Kicken mit Herz".
"Wir wollten eine Weihnachtsveranstaltung schaffen, die Spaß macht, überrascht und dabei etwas zurückgibt", erklärt Marcus Schelbert, Operations Manager des NYX Hotels, die Idee hinter der "Secret Santa Night".
Das "Secret (Dt.: geheim)" im Eventnamen bezieht sich auf eine extra dafür entworfene Los-Aktion: Zu Beginn des Abends zieht jeder Gast eine Nummer.
Damit erhält man die Chance, eines der "Secret Hotelzimmer" zu betreten. Hinter den Türen warten exklusive Überraschungen wie zum Beispiel ein Mini-Privat-Konzert von einem der anwesenden Promis.
Zudem soll es "Mystery Geschenkboxen" geben, die für eine Spende erworben werden können und wobei man unter anderem Hotelgutscheine ergattern kann.
"Jede Spende hilft, herzkranken Kindern in Hamburg eine bessere medizinische Versorgung zu ermöglichen", betont Prof. Dr. Tom Mir, der auch unter den Gästen sein wird.
"Kicken mit Herz" wird von zahlreichen Promis unterstützt
"Kicken mit Herz" setzt sich für die medizinische Versorgung herzkranker Kinder ein. Gegründet von Mir, unterstützt die Organisation Projekte des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) im Bereich Kinder-Herz-Medizin.
Jedes Jahr veranstaltet "Kicken mit Herz" ein großes Benefiz-Fußballspiel, bei dem Ärzte gegen Promis Fußball spielen, um Spenden zu sammeln und Aufmerksamkeit zu erzeugen.
Zu den treuen Unterstützern sowie Stammkickern gehören unter anderem Tim Mälzer, Elton, Johannes Oerding und Jorge González.
Die "Secret & Surprise Santa Night" findet am 27. November 2025 im "NYX Hotel Hamburg" statt. Tickets gibt es hier.
Titelfoto: NYX