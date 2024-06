Es war wieder laut: 1500 Biker knattern bei Harley Days durch Hamburg

Hamburg - Wegen des Regens sind bei der Parade der Harley Days am Sonntag in Hamburg deutlich weniger Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer mitgefahren als im Jahr zuvor.

Zum Abschluss der Harley Days ging es für die Biker über die Köhlbrandbrücke im Hamburger Hafen. © Georg Wendt/dpa

"Heute war es eine kleine Regenparade", sagte eine Sprecherin der Veranstalter. Insgesamt hätten rund 1500 Biker mitgemacht. Im vergangenen Jahr hatten sich rund 5000 Motorradfans an der Parade auf der 30 Kilometer langen Strecke beteiligt.

Die Biker rollten am Nachmittag mit ihren schweren Maschinen vom Großmarkt aus und über die Veddel und die Köhlbrandbrücke ins Herz des Hafens, wie eine Sprecherin sagte. Zurück ging es über die Freihafenbrücke durch die Hafencity, an den Landungsbrücken und am Fischmarkt vorbei über die Reeperbahn bis zum Großmarkt.

Seit Freitagmittag gab es ein buntes Programm für die Fans der legendären US-Motorräder mit viel Musik, Stuntshows und einer Grill-Landesmeisterschaft.

Zudem standen den Besucherinnen und Besuchern bei den erstmals auf dem Event stattfindenden Hamburger Tattoo-Tagen rund 20 Tätowierer zur Verfügung. Die Sprecherin betonte: "Wir sind total zufrieden." Vor allem am Samstag seien sehr viele Motorradfans gekommen.