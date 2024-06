Harley Days mit knatternden Motoren gestartet: "Wem geht das Herz da nicht auf?"

Hamburg - Mit einigen Neuheiten starten die Hamburger Harley Days am heutigen Freitag bis zum 30. Juni in ihre 19. Auflage. Mit lautem Motoren-Geknatter trafen sich Motorradfans am Nachmittag am Großmarkt. Auch das ein oder andere prominente Gesicht wird sich die Tage aufs Bike schwingen.

V.l.n.r.: Holger Fricke von der German Barbecue Association, Tätowiererin Tina Hundertfarben, Veranstalter Jascha Bergmann, Roger Gierz, Geschäftsführer von Harley-Davidson Hamburg Nord und Moderator Hinnerk Baumgarten bei der Pressekonferenz am Dienstag. © Alice Nägle/TAG24

"Wir haben letztes Jahr bereits 20 Jahre gefeiert, aber wegen des ganzen Corona-Durcheinanders, [...] sind es dieses Jahr erst die 19. Harley Days", erklärte Veranstalter Jascha Bergmann bei der Pressekonferenz am Dienstag.

Die Veranstaltung sei bei Sonnenschein nun am Freitag gut gestartet, sagte eine Sprecherin gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa). "Die Stimmung ist gut."

Ein Jubiläum wird am Wochenende aber trotzdem gefeiert. Die Softail-Baureihe des traditionsreichsten Motorradherstellers aus Amerika wird 40 Jahre alt. Anlässlich dessen können Besitzer ihre umgebauten Maschinen zum Staunen ausstellen und dafür sogar Preise abstauben. "Wir zahlen zum ersten Mal Preisgelder aus in Höhe von 4000 Euro plus tolle Sachpreise", erklärte Bergmann.

Weitere Neuerungen in diesem Jahr sind zudem ein BQQ-Areal, auf dem unter anderem die 2. Hamburger Landesgrillmeisterschaft ausgetragen werden. Samstag und Sonntag grillen Profis dort um den Titel. Holger Fricke von der German Barbecue Association erklärte im Gespräch mit TAG24, wie's geht. "Die Teams müssen die Pflichtkomponente Fleisch verwerten - was sie daraus machen, ist frei." Gegrillt werden müssen vier Gänge inklusive Nachspeise. Außer dem Grill dürfen keine anderen Küchenutensilien verwendet werden, heißt es. Wer Lust auf gegrillte Melone hat, ist dort also genau richtig.

Des weitere finden während der Harley Days erstmalig die Hamurger TattooTage statt. Rund 95 Prozent aller Biker seien schließlich tätowiert und deshalb das optimale Publikum, betonte Tätowiererin Tina Hundertfarben.

Aufgrund gehäufter Nachfragen, hätte man selbstverständlich auch eine Übertragung des EM-Achtelfinales der deutschen Nationalmannschaft am Samstagabend organisiert.