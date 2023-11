Familie Roncalli eröffnet Weihnachtsmarkt: "Glühwein gehört für mich einfach dazu"

"Das würde ich nie sagen, das wäre unfair den anderen gegenüber. Jeder Weihnachtsmarkt hat seine Berechtigung und das ist auch schön so. Das sind auch Arbeitsplätze die geschaffen werden. Die Schaustellerei ist eh eine Branche, die es schwer hat. Gerade Corona überlebt und jetzt kommt der Finanzminister und haut nochmal Steuern drauf - hoch unfair", findet Paul deutliche Worte.

Doch der historische Markt mit seinem biologischen Getränkeangebot, Kunsthandwerk, Ständen mit außergewöhnlichen Geschenkideen und durch die "Wiederbelebung" Hamburger Institutionen, wie dem "Schümanns Austernkeller" vielleicht sogar der wichtigste in der norddeutschen Metropole?

"Wir sind nicht der erste Weihnachtsmarkt der eröffnet, aber ich denke zur richtigen Zeit. Wir helfen den Hamburgern in Weihnachtsstimmung zu kommen", freut sich Bernhard Paul bei der Eröffnung.

Während viele der insgesamt 36 Weihnachtsmärkte der Hansestadt bereits geöffnet sind, hat der wohl traditionellste vor dem Rathaus nun erst am heutigen Montag, knapp vier Wochen vor Heiligabend, seine Tore geöffnet.

Eine Tasse Glühwein kostet in diesem Jahr 4,50 Euro. 50 Cent mehr als im Jahr zuvor.

Doch was darf bei alledem auf einem Weihnachtsmarkt natürlich nicht fehlen: Glühwein! Für Paul als Initiator des Weihnachtsmarktes selbst gibt es zwar mehrere Highlights, doch allem voran der würzige Rotwein hat es ihm angetan: "Glühwein gehört für mich einfach zu Weihnachten dazu!".

In diesem Jahr sorgt eine weitere Neuheit, ein Glockenspiel mit Klängen der Hansestadt, stündlich für musikalische Unterhaltung. Besucher können dann Melodien von den Beatles, Hans Albers und Johannes Brahms lauschen.

Die kleinen Besucher des Marktes freuen sich wie immer sicherlich am meisten über den fliegenden Schlitten der täglich um 16, 18 und 20 Uhr über die Hüttendächer des Marktes "fliegt".

Prost! Ein Glühwein kostet dieses Jahr 4,50 Euro auf dem historischen Weihnachtsmarkt. © Alice Nägle/TAG24

"Hier und da haben wir immer mal Preisanpassungen, uns ist aber ganz wichtig, dass wir ein ausgewogenes Preisgefüge haben. Wir wollen alle Produkte für ein breites Publikum zur Verfügung stellen können", erklärte Roncalli-Event-Manager Christian Lindenberg gegenüber TAG24.

Die Händler seien generell zwar in ihrer Preisgestaltung frei, beim Glühwein hingegen lege man aber einen einheitlichen Preis fest. So kann man wenigstens nie am "falschen" Stand bestellen.

Dass seine Gäste gute und bezahlbare Getränke erhalten, ist auch Paul persönlich sehr wichtig: "Der Glühwein ist mit einem Winzer aus der Pfalz entwickelt, ohne jegliche Zusätze und Manipulation. Der ist natürlich, so wie er sein soll. Das schmeckt man natürlich auch sofort. Ich hab einen getrunken und hab gedacht: 'Oh, jetzt ist's genug, sonst bin ich gleich besoffen'."