Weltpremiere in der Elphi: TAG24 verlost 2x2 Tickets für besonderes Konzert

Hamburg - Ende März präsentiert der Komponist und Pianist Leon Gurvitch in der Hamburger Elbphilharmonie sein neues Konzertprojekt "Echoes of Chagall – Ein Konzert zwischen Traum und Erinnerung". Gemeinsam mit seinem Streichquartett sowie dem Bassisten Alexander Roslavets, Solist der Staatsoper Hamburg , stehen dabei mehrere Weltpremieren auf dem Programm.

Leon Gurvitch erzählt gegenüber TAG24, was sein neues Projekt so besonders macht. (Archivbild) © Tag24/Madita Eggers

Darunter die Uraufführung des vokalen Zyklus "Echoes of Chagall" für Bass und Klavier. Die Werke greifen dabei die besondere Bildsprache des Malers Marc Chagall (†1985) auf und übersetzen sie in Musik.

"Marc Chagall ist ein zutiefst persönlicher Künstler, dessen Bilder wie Erinnerungen und Träume wirken – voller Liebe, Schmerz, Glauben und innerer Freiheit", erklärt Gurvitch gegenüber TAG24.

"Seine Lebensgeschichte ist untrennbar mit der Geschichte des 20. Jahrhunderts verbunden: Auf der Flucht vor Kriegen und Verfolgung bewahrte er sich stets seine künstlerische Identität und verwandelte persönliche Erfahrung in eine universelle Bildsprache."

Diese Verbindung von Biografie, Geschichte und Poesie bilde den emotionalen Kern des Konzerts.

"Mich hat vor allem Chagalls poetische Zwischenwelt interessiert: das Schweben, die Erinnerung, das Licht und die Verletzlichkeit. Diese besondere Stimmung übersetze ich in fließende Linien, unerwartete Brüche und eine träumerische Klangsprache."

Daraus entstanden seien zahlreiche neue Werke und Fassungen, die an diesem Abend erstmals öffentlich in der Elbphilharmonie zu hören sein werden.