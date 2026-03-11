Mitarbeiter stirbt bei Unfall in Aurubis-Werk: Es war nicht der einzige Vorfall

Hamburg - Nach dem tödlichen Arbeitsunfall im Hamburger Aurubis-Werk ist bekannt geworden, dass es schon zuvor zu einem schweren Unfall gekommen war. Der Polizei zufolge wurde dabei ein Arbeiter lebensgefährlich verletzt.

Im Hamburger Aurubis-Werk war es in der vergangenen Woche zu einem tödlichen Unfall gekommen. Es war nicht der einzige Vorfall in diesem Jahr. © Marcus Brandt/dpa

Der Unfall hat sich nach übereinstimmenden Angaben am 28. Februar zugetragen. Der Mann habe sich zu dem Zeitpunkt auf einem Kran befunden, sagte ein Polizeisprecher. Die genauen Hintergründe des Unfalls sind noch unklar. Der Mann erlitt Quetschungen.

Der Arbeiter wurde nach dem Unfall in ein Krankenhaus gebracht. Der gegenwärtige Gesundheitszustand des Mannes ist der Polizei nicht bekannt.

Der Kupferproduzent Aurubis bestätigte, dass es zu dem Unfall gekommen ist. Ein Konzernsprecher teilte mit, der Vorfall werde untersucht. Der Arbeiter habe sich auf einer sogenannten Kranbahn befunden.

Kranbahnen sind Konstruktionen, die häufig in Produktionshallen zu sehen sind. Auf ihnen fährt ein Kran, der oft unter der Decke Lasten durch die Halle bewegt.