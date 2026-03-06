Nach 14 Jahren: Größte transportable Achterbahn der Welt kommt zum Dom
Hamburg - Bald öffnet der Frühlingsdom in Hamburg seine Türen. In diesem Jahr ist ein ganz besonderes Fahrgeschäft mit dabei.
Nach 14 Jahren ist die Achterbahn "Olympia Looping" wieder auf dem Dom mit dabei, teilte der Hamburger Dom mit.
Stück für Stück wurde die Achterbahn schon zum Heiligengeistfeld transportiert und zum Teil bereits aufgebaut. Das Fahrgeschäft "Olympia Looping" ist die größte transportable Loopingbahn der Welt, so der Dom.
Seit 1989 gibt es die Achterbahn "Olympia Looping" bereits. Die Strecke der Attraktion ist 1250 Meter lang, das Fahrgeschäft beschleunigt bis auf 90 Kilometer pro Stunde.
Was der Achterbahn ihr besonderes Aussehen verleiht, sind die fünf Loopings, die wie die olympischen Ringe angeordnet sind und auch die entsprechenden Farben haben.
Frühlingsdom öffnet noch in diesem Monat
Insgesamt wiegt der Gigant aus Stahl 900 Tonnen und ist 32,5 Meter hoch. Beschleunigen kann das Fahrgeschäft bis zu 5,2 g.
Ab dem 20. März hat der Hamburger Frühlingsdom auf dem Heiligengeistfeld geöffnet.
Bis zum 19. April können Besucher dort Karussell fahren, gebrannte Mandeln naschen oder am Greifarmautomaten ihr Glück versuchen.
Titelfoto: Bildmontage: Marcus Brandt/dpa, Lennart Preiss/dpa