Nach 14 Jahren: Größte transportable Achterbahn der Welt kommt zum Dom

Hamburg - Bald öffnet der Frühlingsdom in Hamburg seine Türen. In diesem Jahr ist ein ganz besonderes Fahrgeschäft mit dabei.

Der Hamburger Frühlingsdom eröffnet am 20. März. (Archivbild) © Marcus Brandt/dpa

Nach 14 Jahren ist die Achterbahn "Olympia Looping" wieder auf dem Dom mit dabei, teilte der Hamburger Dom mit.

Stück für Stück wurde die Achterbahn schon zum Heiligengeistfeld transportiert und zum Teil bereits aufgebaut. Das Fahrgeschäft "Olympia Looping" ist die größte transportable Loopingbahn der Welt, so der Dom.

Seit 1989 gibt es die Achterbahn "Olympia Looping" bereits. Die Strecke der Attraktion ist 1250 Meter lang, das Fahrgeschäft beschleunigt bis auf 90 Kilometer pro Stunde.

Was der Achterbahn ihr besonderes Aussehen verleiht, sind die fünf Loopings, die wie die olympischen Ringe angeordnet sind und auch die entsprechenden Farben haben.