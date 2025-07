Müll-Desaster nach dem Schlagermove: Wenn die Party zur Belastung wird

Laut Veranstalter waren rund 300.000 Gäste dabei - mit der wachsenden Anzahl wächst jedoch auch das Müllproblem. © HamburgNews/Christoph Seemann

Volle Straßen und etwa 300.000 tanzende Menschen in Neon-Outfits: der Schlagermove hat am Wochenende wieder unzählige Partygäste in die Hansestadt gelockt.

Während rund um die 50 bunt geschmückten Trucks gefeiert, geschunkelt und gesungen wurde, hatte die Polizei Hamburg an den Bahnhöfen Reeperbahn und Landungsbrücken ein wachsames Auge auf das Geschehen.

Insgesamt waren etwa 45 Einsatzkräfte unterwegs, um Störungen im Bahnverkehr zu verhindern. Laut Polizei lief alles ruhig ab. Die An- und Abreise verlief ohne größere Zwischenfälle. Auch die Zusammenarbeit mit der DB-Sicherheit habe "reibungslos" funktioniert, heißt es.

Auch die Feuerwehr teilte auf Nachfrage von TAG24 am heutigen Sonntag mit, dass es sich insgesamt um eine "ruhige Veranstaltung" ohne besondere Vorkommnisse gehandelt habe. "Bei rund 300.000 Besuchern gab es etwa 340 Hilfeleistungen und 110 Rettungseinsätze", so ein Sprecher.

Während also in puncto Sicherheit alles nach Plan lief, sah es auf den Straßen am nächsten Morgen ganz anders aus. Das große Feiern hat auch in diesem Jahr wieder deutliche Spuren hinterlassen!