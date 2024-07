Neue Filmfest-Leiterin will "weg von Netflix" und bietet freien Kino-Eintritt

Hamburg - Die Vorbereitungen für das erste Filmfest Hamburg unter der Leitung von Malika Rabahallah (54) laufen aktuell auf Hochtouren. Die gebürtige Französin hat am gestrigen Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz erste Einblicke in das Programm und die Highlights vom 26. September bis 5. Oktober 2024 gewährt.

Seit dem 2. Januar hat Malika Rabahallah (54) offiziell das Amt der Filmfestleitung inne. © Tag24/Madita Eggers

Für die anstehende Festivalsaison und alle kommenden hatte die Nachfolgerin von Albert Wiederspiel (63) vor allem einen Wunsch: Neue Zielgruppen zu erreichen und durch ein gemeinsames Kinoerlebnis die Gesellschaft wieder näher zusammenzubringen.

"Ich will das Festival so gestalten, dass jeder etwas von uns mitbekommt. Das war mir ganz wichtig", erklärte Rabahallah am Dienstag.

Dafür haben sich die 54-Jährige und ihr Team gleich zwei Neuheiten einfallen lassen. Neben dem "Filmfest ums Eck", welches das Festival durch neuen weitere teilnehmende Kinos mehr im Stadtgeschehen verankern soll, wird am Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober) in Hamburg Tag des freien Eintritts gefeiert.

"Ich wollte einen Tag, an dem alle Hamburger und Hamburgerinnen kostenlos zu uns kommen können", so die neue Leiterin des Filmfests. "Die Gesellschaft geht immer weiter auseinander und ich dachte, Kino ist so stark, dass kann uns wieder zusammenbringen! Lass uns wieder gemeinsam weinen, lachen und diskutieren!"

Finanziell umgesetzt wird der Traum Rabahallahs von der Behörde für Kultur und Medien, ohne diese Unterstützung sei der Einnahmeverlust an dem Tag nicht tragbar. In den 14 teilnehmenden Kinos in der ganzen Stadt ist das Festivalprogramm an dem Tag kostenlos.



Für die Aktion wird extra ein Kontingent an Karten an den Abendkassen zurückgehalten, damit auch Menschen ohne digitale Zugänge von dem freien Eintritt profitieren.



Ziel sei es, Menschen zu erreichen, die das Filmfest (noch) nicht kennen und/oder sich sonst einen Kinobesuch aus den unterschiedlichsten Gründen nicht leisten können.