Rekord-Achterbahn, Feuerwerke und eine Woche extra: Startschuss für den Sommerdom

Hamburg - Am Freitag fällt in Hamburg der Startschuss für Norddeutschlands größtes Volksfest . Erstmals findet der Hamburger Sommerdom über fünf Wochen statt.

Die "Olympia Looping" ist die größte transportable Achterbahn der Welt. © Hamburger DOM / Henning Angerer

Am Freitag um 15 Uhr eröffnet Dr. Christoph Schwieger (56), Staatsrat der Behörde für Wirtschaft, Arbeit und Innovation, den Sommerdom 2026. Erstmals findet das Volksfest in diesem Jahr für fünf statt vier Wochen statt.

"Aus unserer Besucherbefragung im vergangenen Jahr geht hervor, dass viele Gäste eine zusätzliche Sommerdom-Woche begrüßen. Daher haben wir entschieden, das Modell für zwei Jahre zu testen und im Anschluss erneut zu prüfen, ob es sich bewährt", erklärt Hamburgs Wirtschaftssenatorin Dr. Melanie Leonhard (49, SPD).

Neben Klassikern wie der mit fünf Loopings und mehr als 1250 Metern Streckenlänge größten transportablen Achterbahn der Welt, der "Olympia Looping", können sich Gäste auch auf eine Neuheit freuen.

Erstmals sorgt der "Hypnotizer" auf dem Heiligengeistfeld für Nervenkitzel. In 30 Metern Höhe kombiniert die Gondel Pendelbewegungen, Drehungen und drei unterschiedliche Fahrprogramme.