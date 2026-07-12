Drama um Wal "Timmy" kommt auf die Bühne: Was Besucher erwartet

Hamburg - Millionen Menschen verfolgten im Frühjahr die Berichte über einen Buckelwal in der Ostsee , der von Medien den Namen Timmy erhielt.

Die Darsteller Noah Amiri Tomiak (l-r), Anna Maria Köllner und Anna Krestel sind teil der Aufführung. © Georg Wendt/dpa

Der TV- und Theater-Schauspieler Enrique Fiß ("Großstadtrevier") und Regisseur Alexander Klessinger haben die Geschichte jetzt künstlerisch aufgearbeitet. Nun wurde "Timmy - die Hope stirbt zuletzt" im Hamburger Ernst-Deutsch-Theater aufgeführt.

Es sei "ein Abend über einen Wal und über all das, was wir in ihn hineingelesen haben", erklärten die Autoren.

Das am Samstagabend uraufgeführte Stück sei eine "wilde Mischung aus Performance, Konzert, Messe und öffentlicher Selbstbefragung".

Im Theaterstück "Passion Timmy" erzählen sie die Geschichte des Buckelwals als moderne Passionsgeschichte und hinterfragen dabei "die Sehnsucht der Menschen nach Bedeutung in einer überreizten Gegenwart".