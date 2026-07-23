Schluss mit "Zurück in die Zukunft": Dieses Musical kommt zurück nach Hamburg

Hamburg - Nach knapp einem Jahr ist Schluss: Das Musical "Zurück in die Zukunft" verlässt das Operettenhaus in Hamburg . Der Nachfolger steht bereits fest.

"Zurück in die Zukunft" verlässt im Frühjahr 2027 das Operettenhaus in Hamburg. © Stage Entertainment/Johan Persson

Die letzte Zeitreise im Operettenhaus findet am 14. Februar 2027 statt, teilte Stage Entertainment mit. Ab Frühjahr heißt es dann Vorhang auf für "Tina - Das Tina Turner Musical".

In Kürze soll der Vorverkauf der Stage-Eigenproduktion starten. Ein genaues Datum für die erste Aufführung über die Geschichte des Lebenswegs der "Queen of Rock" wurde noch nicht genannt.

Bereits von 2019 bis 2024 spielte das "Tina"-Musical in Hamburg und Stuttgart. Unter anderem wurde das Stück auch in London, New York, Sydney und São Paulo aufgeführt.

Seit der Weltpremiere im April 2018 haben mehr als acht Millionen Menschen die Show gesehen, so Stage Entertainment.