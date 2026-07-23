Schluss mit "Zurück in die Zukunft": Dieses Musical kommt zurück nach Hamburg
Hamburg - Nach knapp einem Jahr ist Schluss: Das Musical "Zurück in die Zukunft" verlässt das Operettenhaus in Hamburg. Der Nachfolger steht bereits fest.
Die letzte Zeitreise im Operettenhaus findet am 14. Februar 2027 statt, teilte Stage Entertainment mit. Ab Frühjahr heißt es dann Vorhang auf für "Tina - Das Tina Turner Musical".
In Kürze soll der Vorverkauf der Stage-Eigenproduktion starten. Ein genaues Datum für die erste Aufführung über die Geschichte des Lebenswegs der "Queen of Rock" wurde noch nicht genannt.
Bereits von 2019 bis 2024 spielte das "Tina"-Musical in Hamburg und Stuttgart. Unter anderem wurde das Stück auch in London, New York, Sydney und São Paulo aufgeführt.
Seit der Weltpremiere im April 2018 haben mehr als acht Millionen Menschen die Show gesehen, so Stage Entertainment.
"Tina - Das Tina Turner Musical": Auditions starten
Das Musical wurde gemeinsam mit Tina Turner entwickelt und erzählt die emotionale Geschichte einer Frau, die musikalische und gesellschaftliche Grenzen überwand.
Besucher der Show können sich über Welthits der "Queen of Rock" wie "What's Love Got to Do with It", "Proud Mary", "Private Dancer" und "The Best" freuen.
Tina Turner gilt als eine der erfolgreichsten Künstlerinnen aller Zeiten mit mehr als 180 Millionen verkauften Tonträgern und zahlreichen Grammy Awards.
Die Auditions für die neue Produktion des Musicals starten ab diesen Donnerstag.
Titelfoto: Bildmonatge: Stage Entertainment/Johan Persson, Stage Entertainment/Morris Mac Matzen