"Darklight" des Sommers: Touristenattraktion sucht erneut Laiendarsteller
Hamburg - Nach dem Erfolg der "Scare Crew"-Aktion im vergangenen Jahr sucht das Hamburg Dungeon erneut mutige Freiwillige für einen Gastauftritt in den düsteren Katakomben der Speicherstadt. Anders als beim Halloween-Casting im Oktober steht die diesjährige Aktion unter dem Motto "Der finsterste Sommer deines Lebens" und findet bereits im Sommer statt.
Bis zum 30. Juli 2026 können sich Interessierte ab 18 Jahren mit einem maximal dreiminütigen Bewerbungsvideo bewerben.
Darin sollen sie zeigen, warum sie bereit für das "Darklight" ihres Sommers sind. Ob Schreckensschrei, Theater-Monolog oder gruseliger Tanz - bei der Gestaltung gibt es laut den Veranstaltern keine Vorgaben.
Wie schon im vergangenen Jahr müssen die Bewerberinnen und Bewerber, die mit ihren Videos überzeugen, noch eine Jury aus Mitarbeitern des Hamburg Dungeon von ihrem Grusel-Talent überzeugen. Schauspielerfahrung ist ausdrücklich nicht erforderlich.
Mehrere Gewinnerinnen und Gewinner erhalten dann Ende August die Möglichkeit, für einen Tag Teil der Dungeon-Crew zu werden. Das mehrstündige Erlebnis umfasst einen Blick hinter die Kulissen der Freizeitattraktion, ein professionelles Schauspielcoaching, die Auswahl eines historischen Kostüms sowie ein professionelles Grusel-Make-up.
Anschließend stehen die Teilnehmenden gemeinsam mit einem erfahrenen Dungeon-Schauspieler in einer der elf interaktiven Shows vor Publikum auf der Bühne.
"Viele Menschen haben echt Lust, einmal Teil der schaurig-lustigen Dungeon-Welt zu werden"
"Nach der großen Resonanz auf unser 'Scare Crew'-Casting zu Halloween letztes Jahr war für uns klar: Viele Menschen haben echt Lust, einmal Teil der schaurig-lustigen Dungeon-Welt zu werden", so General Manager Daniel Zschoke.
Während die Aktion im vergangenen Herbst noch mehrere Wochenenden umfasste und damit ein hohes zeitliches Engagement der Grusel-Laien erforderte (die alle natürlich noch "normalen" Jobs nachgegangen sind) sei das Konzept nun bewusst auf einen einzelnen Einsatztag reduziert worden.
Dadurch wolle das Hamburg Dungeon das Erlebnis für noch mehr Fans zugänglich machen. Eine dauerhafte Einbindung der Laien-Darsteller sei jedoch nicht geplant.
Täglich vor Gruppen von bis zu 36 Gästen zu spielen – gegen Musik, Nebel und laute Geräuschkulissen – sei anspruchsvoll und erfordere eine professionelle Schauspielausbildung sowie eine belastbare Stimme.
Was den besonderen Reiz der Attraktion ausmacht, beschrieb Schauspielerin Gina Tuveri (24) schon im Februar gegenüber TAG24: "Was ich total mag, ist, dass nicht einfach stumpf erschreckt wird, sondern dass viel mit Sound und Atmosphäre gespielt wird!" Neben dem Nervenkitzel nehme sie aus ihrer Arbeit aber auch historisches Wissen mit: "Alles, was ich über Hamburgs Geschichte weiß, weiß ich aus dem Dungeon!"
Für Daniel Zschoke macht genau diese Mischung den besonderen Charakter der Attraktion aus: "Wir arbeiten ja tatsächlich auch mit der Angst, die jeder in sich trägt – und möchten das auf humorvolle, erschreckende, aber auch historisch belegte Art und Weise transportieren."
Bewerbungen für "Der finsterste Sommer deines Lebens" sind bis zum 30. Juli 2026 über die Website des Hamburg Dungeon möglich. Voraussetzung ist, dass Interessierte am 27. oder 30. August für den möglichen Gastauftritt verfügbar sind.
Titelfoto: Hamburg Dungeon