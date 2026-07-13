13.07.2026 15:56 "Darklight" des Sommers: Touristenattraktion sucht erneut Laiendarsteller

Nach der "Scare Crew"-Aktion im vergangenen Jahr sucht das Hamburg Dungeon erneut Freiwillige für einen Gastauftritt in den Gemäuern der Speicherstadt.

Von Madita Eggers

Hamburg - Nach dem Erfolg der "Scare Crew"-Aktion im vergangenen Jahr sucht das Hamburg Dungeon erneut mutige Freiwillige für einen Gastauftritt in den düsteren Katakomben der Speicherstadt. Anders als beim Halloween-Casting im Oktober steht die diesjährige Aktion unter dem Motto "Der finsterste Sommer deines Lebens" und findet bereits im Sommer statt.

Ende August haben Laien die Chance, für einen Tag Teil der Dungeon-Crew zu werden. © Hamburg Dungeon Bis zum 30. Juli 2026 können sich Interessierte ab 18 Jahren mit einem maximal dreiminütigen Bewerbungsvideo bewerben. Darin sollen sie zeigen, warum sie bereit für das "Darklight" ihres Sommers sind. Ob Schreckensschrei, Theater-Monolog oder gruseliger Tanz - bei der Gestaltung gibt es laut den Veranstaltern keine Vorgaben. Wie schon im vergangenen Jahr müssen die Bewerberinnen und Bewerber, die mit ihren Videos überzeugen, noch eine Jury aus Mitarbeitern des Hamburg Dungeon von ihrem Grusel-Talent überzeugen. Schauspielerfahrung ist ausdrücklich nicht erforderlich. Hamburg Unfall Aufregung auf der Außenalster: Kanu gekentert Mehrere Gewinnerinnen und Gewinner erhalten dann Ende August die Möglichkeit, für einen Tag Teil der Dungeon-Crew zu werden. Das mehrstündige Erlebnis umfasst einen Blick hinter die Kulissen der Freizeitattraktion, ein professionelles Schauspielcoaching, die Auswahl eines historischen Kostüms sowie ein professionelles Grusel-Make-up. Anschließend stehen die Teilnehmenden gemeinsam mit einem erfahrenen Dungeon-Schauspieler in einer der elf interaktiven Shows vor Publikum auf der Bühne.

"Viele Menschen haben echt Lust, einmal Teil der schaurig-lustigen Dungeon-Welt zu werden"